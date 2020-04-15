Навальный ответил на обещания Путина: в 13 раз меньше, чем на плитки и бордюры

Оппозиционный политик Алексей Навальный назвал объявленные президентом РФ Владимиром Путиным меры поддержки предсказуемыми «крохами помощи», которые предоставят «крупнейшим предприятиям».

«147 миллионов человек, три недели подряд: мы требуем прямой помощи. У нас нет денег. Экономика падает, цены растут. Дайте денег. Путин: мы посовещались и решили оказать помощь. Крупным госпредприятиям и олигархам», — пишет в своем Twitter Навальный.

Все ждут серьезного, внятного выступления лидера страны о том, какую помощь получит население и бизнес. Получаем эфир совещания с министром Новаком, который унижено лопочет: хочу вас поблагодарить, Владимир Владимирович, за ваш личный вклад в переговоры. Благодаря вам мы лидеры. — Alexey Navalny (@navalny) April 15, 2020

По его мнению, сегодняшнее обращение президента является не «серьезным и внятным». При этом выплату региональным властям дополнительной помощи в размере 200 миллиардов рублей оппозиционер также счел недостаточной: «В РФ 85 регионов. Значит, в среднем, 2.35 млрд на регион. В восемь раз меньше, чем бюджет пропагандистской помойки РТ. В тринадцать раз меньше, чем Собянин только что выделил на плитку и бордюры», — поделился политик своими расчетами.

При этом в Штабе Навального в Липецке также раскритиковали тот факт, что обращение Владимира Путина в очередной раз состоялось с опозданием.