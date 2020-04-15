Медведев заявил, что суды должны считать пандемию форс-мажорным обстоятельством

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев считает, что в отдельных сферах экономики положение дел сравнимо с коллапсом.

«Очевидно, что ситуация очень сложная и не нужно преуменьшать проблемы. В некоторых отраслях ситуация по сути напоминает коллапс — то есть, просто ничего нет», — приводит его слова ТАСС. Он при этом отметил, что анонсированные сейчас меры поддержки бизнеса пока не окончательные: «Жизнь будет идти вперед и ситуация будет развиваться», — не стал конкретизировать бывший премьер.

Он подчеркнул, что главной задачей является «не упустить время для принятия» соответствующих решений, так как воскрешать бизнес, по его словам более проблематично, чем «помочь тому или иному делу, пока оно еще теплится, пока еще предприятие работает».

Медведев также заявил, что российские суды должны признавать ограничения, связанные с коронавирусом обстоятельством непреодолимой силы, отмечает Znak.com. «Если не такая пандемия, то что тогда непреодолимая сила? Обычно это всегда природные явления и акты власти. В данном случае это и то, и другое», — поясняет он.