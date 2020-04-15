"Двоечка" за понимание нужд простых людей. Итоги 20-летнего правления Путина

«Левада-Центр» опубликовал результаты масштабного исследования об отношении россиян к Владимиру Путину. Социологи отследили эту динамику с самого начала его правления. Респондентам предлагались карточки с готовыми ответами, из которых они могли выбрать один или несколько.

Согласно опубликованным данным, число людей, которые не могли бы сказать о Путине ничего плохого, в марте 2020 года сравнялось с показателями апреля 2017 – 27%, что составляет минимум за всю историю наблюдения. Максимум в 36% наблюдался в ноябре 2000 года. При этом показатель антипатии вырос до максимальных 5% (1% на 2000-й год), а показатель симпатии упал до 20% (31% в 2000 году). Ниже – до 18% – он опускался только в марте 2013-го.

Больше всего исторических минимумов Путин «собрал» как политик. При том, что «опытным» в этом деле его посчитали 42% респондентов, «настоящим лидером» назвали всего 13%, а «обеспечивающим стабильность» – 12%. Такие качества политического лидера, как способность к компромиссам, принципиальность, уважение других людей, опрошенные и вовсе оценили в 5%. Честность, порядочность и бескорыстность Путина оценивается в 3%, а за знание и понимание нужд простых людей – всего в 2%.

Ну и, собственно, это вполне естественно, так как, по мнению 46% россиян (54% в 2000 году), Путин опирается на силовиков, спецслужбы и армию. А 37% (24% в 2000 году) уверены, что опирается он на олигархов и крупных бизнесменов. Следом идут госчиновинки с 27% (12% в 2000 году). То есть олигархи, силовики и чиновники – 38%, 37% и 27% соответственно – возглавили тройку лидеров среди тех, чьи интересы, по мнению респондентов, Владимир Путин выражает. Самые стабильные позиции в этой номинации у силовиков: с 2000 года они потеряли всего 2%. А вот олигархи в начале правления Путина имели здесь 16%. Чиновники и вовсе — 14%. Что, вероятно, показывает, что не спецслужбами едиными жив президент, что кое-кого он тоже начал ценить, трудясь «рабом на галерах».

А граждане попроще как были в аутсайдерах, так и остаются.