Лукашенко разрешил ЕС депортировать белорусов и упростил визовый режим

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соглашение, позволяющее упростить получение виз в страны Евросоюза, а также утверждающего положения реадмиссии (приема) граждан, у которых нет разрешения на пребывание в ЕС.

Ранее замглавы МИДа Республики Олег Кравченко пояснил, что договор призван «максимально взаимно упростить порядок выдачи виз», отмечает ИА «БелТА».

В соответствии с соглашением Шенгенская виза белорусам обойдется в 35 евро (ранее было 60 евро), а отдельные категории лиц смогут получить их бесплатно, а срок их действия может увеличиться. При этом Кравченко подчеркнул, что в договоре речь идет лишь о краткосрочных визах, а не о визах для работы и учебы. Срок рассмотрения заявлений ограничен 10 днями с возможностью продлить его до 30 суток.

Также вдвое (до 180 дней в год) будет увеличен срок максимально возможного пребывания на территории Беларуси граждан других стран.

Ранее Sobesednik.ru писал, что, по заявлению пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза, решение подписать этот договор Лукашенко принял ещё в конце сентября 2019 года.