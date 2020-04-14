Глава Минюста рассказал о перспективах законодательства после пандемии

Руководитель Министерства юстиции Константин Чуйченко рассказал о перспективах создания новой в своем времени правовой базы, которая будет касаться всех сфер государства в период сложных эпидемиологических обстановок. Об этом политик говорил в интервью «Российской газете».

Пандемия коронавируса породила новые правовые институты и привела к тому, что правотворчеству пришлось набрать невиданную ранее скорость. Некоторые из норм вводились крайне форсированно и теперь государству придется разработать отдельную стратегию работы в юридическом континууме в случаях эпидемиологических форс-мажоров.

«Когда эпидемия спадет, Минюсту России и другим органам необходимо будет провести серьезную работу в рамках мониторинга правоприменения, чтобы появилось четкое понимание, какие нормы работают, а от каких можно отказаться в "мирное" время», — заявил Константин Чуйченко.

Политик также отметил, что в новых законах кроме всего прочего должна учитываться плотность населения и величина городов при установлении норм. В единой системе должна быть определена вся терминология, в которой будут описываться нормы в случае очередной эпидемиологически неблагополучной обстановки.

Чтобы правоприменение не стало удобным маневром для покушения на демократические основы, все эпидемиологически-правовые моменты должны соответствовать международным стандартам.