"Результат разгильдяйства": Путин объяснил вспышки коронавируса в регионах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что будет расценивать недоработки региональных властей при борьбе с эпидемией коронавируса «как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера».

По его словам, у большинства субъектов Федерации есть запас времени в 3-4 недели по сравнению с Москвой, однако это отставание «может быстро таять», если тратить его «бездумно». Президент призвал губернаторов, врачей и других государственных служащих прислушиваться к специалистам.

При этом отдельные данные о быстром росте числа зараженных в регионах он объяснил недоработками местных властей: «Я знаю о чем идет речь, и это результат разгильдяйства просто, я считаю, по-другому я не могу это назвать», — приводит его слова ТАСС.