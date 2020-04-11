Страны ОПЕК+ заключили сделку о сокращении добычи нефти сроком на два года

Государства ОПЕК+ смогли договориться на предмет заключения сделки о снижении объемов нефтедобычи до 1 мая 2022 года.

Об этом рассказал министр энергетики Александр Новак, пишет «РИА Новости». По его словам, в ближайшие два месяца сокращение добычи сырья составит десять миллионов баррелей в сутки, во втором полугодии – восемь миллионов, в 2021 году – шесть.

В сделке участвуют 23 страны, десять из них входят в ОПЕК (Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия и ОАЭ). Число не входящих в ОПЕК государств также равно десяти (Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан).

Иран, Ливия и Венесуэла, которые также являются членами ОПЕК, освобождены от сокращения нефтедобычи из-за сложной политической ситуации.

По словам Новака, прорабатывались разные варианты сроков соглашения. Министр отметил, что оно может быть как продлено, так и досрочно прекращено – это будет зависеть от сроков восстановления рынка.