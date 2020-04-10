Сотрудница ФМБА возглавила минздрав Коми на фоне массового заражения COVID-19

Министром здравоохранения Коми и заместителем председателя правительства региона назначена Виктория Филин.

Соответствующее распоряжение подписал врио главы Коми Владимир Уйба, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы республики.

Сообщается, что до назначения Филин занимала должность начальника Центральной медико-санитарной части №38 Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Ранее стало известно, что в городской больнице Эжвинского района Сыктывкара произошло массовое заражение коронавирусом. По информации СМИ, источником заражения мог стать один из сотрудников медучреждения. Случаи инфицирования были выявлены в республиканской клинической и Княжпогостской больницах Коми. В регионе ведется проверка.

По данным на 10 апреля, за сутки в республике зарегистрировано 58 новых случаев коронавируса, всего COVID-19 подтвержден у 208, жертвами заболевания стали трое.

Глава республики Сергей Гапликов ушел в отставку 2 апреля. Президент Владимир Путин назначил врио главы региона Владимира Уйбу, который до этого занимал пост замминистра здравоохранения РФ. Уйба отправил в отставку главу минздрава Коми Дмитрия Березина, который занимал эту должность с 2016 года.