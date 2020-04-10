Мексика артачится в ОПЕК+, Сандрес борется с COVID-19. Главное к утру 10 апреля

Переговоры по вопросам сокращения добычи нефти ОПЕК+ будут продолжены в пятницу в рамках G20, пишет ТАСС. Ранее виртуальную встречу стран-экспортеров нефти покинула министр энергетики Мексики Росио Нале.

Достигнутые между другими участниками договоренности вступят в силу в том случае, если удастся найти консенсус с латиноамериканской страной. Изначально стране предлагали сократить добычу на 400 тысяч баррелей в сутки.

В случае достижения договоренностей добыча нефти в странах ОПЕК+ в мае-июне уже должна будет снизится на 10 миллионов баррелей в сутки, пишет «Интерфакс». До конца года показатель должен будет опуститься до 8 миллионов баррелей в сутки, а до конца апреля 2022 года — до 6 миллионов.

Сенатор Берни Сандерс объяснил свой уход из предвыборной гонки в США намерениями все силы потратить на борьбу с социально-экономическим кризисом, который наступил в Штатах в связи с коронавирусной эпидемией.

«Будучи сенатором США, я должен принимать меры в свете беспрецедентного кризиса, с которым столкнулась страна во время пандемии, а также в связи с тем, что уже не менее 17 млн человек потеряли работу», — цитирует слова политика ТАСС со ссылкой на телеканал MSNBC.

В ООН тем временем сообщают, что на глобальный план по борьбе с COVID-19 уже собрано 396,5 миллионов долларов. Всего планируется собрать 2 миллиарда долларов. Средства будут потрачены на закупку медоборудования для принимающих стран.

Число зараженных коронавирусом в мире теперь превышает отметку в 1,6 миллионов людей. Причем на материковом Китае, который стал эпицентром распространения инфекции в начале пандемии, большинство случаев оказываются завозными. Так, например, COVID-19 за минувшие сутки выявлен у 28 китайцев, вернувшихся из России. Всего из России в КНР с коронавирусом вернулись 154 человека.