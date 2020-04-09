Зюганов назвал голосование в сентябре "халтурой" и призвал перенести его

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением перенести единый день голосования с 13 сентября на более позднюю дату.

Он считает, что в текущих условиях времени на подготовку к выборам и агитацию недостаточно: «Нормальных полноценных условий для серьезных выборов в сентябре нет. Максимально сужается время для проведения кампании», — приводит его слова «Интерфакс».

Зюганов считает, что людям, выступающим за проведение голосования в сентябре «нужны не выборы, а халтура». Он убежден, что шансов провести предвыборную кампанию, в которую входит создание команды, «массовые встречи с избирателями, диалог», нет.

Председатель КПРФ также полагает, что это относится не только к нынешней ситуации, связанной с режимом самоизоляции: он подчеркнул, что уже не в первый раз выступает с предложением перенести единый день голосования с сентября.

Ранее источники РБК сообщали, что в Кремле рассматривают возможность переноса единого дня голосования на декабрь 2020 года или сентябрь 2021-го.