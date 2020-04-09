Вслед за губернатором в отставку ушел глава Минздрава Коми

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Республики Коми назначен бывший замминистра Игорь Маклаков, сообщает ИА «Комиинформ».

Он займет это место после отставки предыдущего главы Минздрава региона Дмитрия Березина, который, согласно данным издания «7х7», ушел на фоне выявления у 150 жителей Коми коронавируса. Регион находится на четвертом месте по количеству зараженных в России, его опережают только Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Напомним, что ранее Сергей Гапликов также отказался от должности губернатора, вместо него Владимир Путин назначил замглавы Минздрава РФ Владимира Уйбу.

За что один Путин трех губернаторов уволил

("По Гапликову ударила история с больницей, где произошло массовое заражение пациентов. История получилась громкая и скандальная")

При этом министр здравоохранения Михаил Мурашко ранее отмечал, что руководство Республики несвоевременно отреагировало на проблему распространения коронавируса.