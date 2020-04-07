Кремль: Когда пройдет парад Победы, пока неясно, но ветеранов звать не стоит

Участие ветеранов в праздновании годовщины Великой отечественной войны может негативно сказаться на их здоровье, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это тем не менее не означает отмены парада Победы: «Рассматриваются разные варианты, но говорить о них преждевременно, пока решения не приняты», — пояснил он [цитата по РБК].

При этом накануне Кремль рекомендовал правительству приглашать ветеранов ВОВ и других граждан старше 65 лет на праздничные мероприятия, приуроченные к 9 мая. Распространяется ли это на Владимира Путина, не уточнялось, однако Песков уже пояснял, что «работа президента, конечно же, осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах».

Напомним, что ранее источники разных СМИ сообщали, что празднование Дня Победы могут перенести на начало июня, либо на осень. Также не исключался вариант проведения его без зрителей.