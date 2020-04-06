Намеченный на осень единый день голосования могут отложить на год из-за COVID-19

В Кремле рассматривают возможность переноса единого дня голосования (ЕДГ) на декабрь 2020 года или сентябрь 2021-го

Как пишет РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, решение будет зависеть от развития ситуации с коронавирусом. По словам собеседников издания, если положение не улучшится к началу лета, то вероятность переноса выборов значительно возрастет.

Вместе с тем подчеркивается, что пока в качестве основного сценария рассматривается проведение голосования в намеченные сроки.

В соответствии с законодательством, выборы в органы власти субъектов РФ назначаются не ранее чем за 100 и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. В этом году единый день голосования должен состояться 13 сентября, поэтому все избирательные кампании должны быть назначены в июне.

Причиной переноса ЕДГ также может стать проведение голосования по поправкам в Конституцию, которое является приоритетом для Кремля, пишет издание. Если голосование по Основному закону придется перенести на сентябрь, то ЕДГ, соответственно, также передвинут.