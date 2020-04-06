Мишустин заявил, что губернаторы справляются, но призвал их не закрывать границы

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин запретил губернаторам закрывать границы регионов и призвал ограничиться «адекватными» мерами противодействию распространения коронавируса.

«Еще раз хочу обратиться к руководителям субъектов: не надо путать региональные полномочия с федеральными», — пояснил председатель кабмина. Он также отметил, что «сигналы правительства» в ряде регионов, в которых подобные меры приняли ранее, были услышаны, передает его слова «Интерфакс».

Мишустин также заявил, что «любые ограничения должны быть адекватными и соответствовать реальной ситуации и, конечно, тем мерам, которые были введены президентом и федеральным правительством». Он также отметил, что в большинстве губернаторы справились с задачами, поставленными президентом.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что в своем очередном обращении к нации президент РФ Владимир Путин объявил о предоставлении главам регионов дополнительных полномочий для борьбы с болезнью, однако он также отметил, что свои действия они должны будут согласовывать с правительством.