Трамп разрешил компаниям запасаться нефтью, воспользовавшись низкой ценой

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти страны предоставят компаниям емкости для хранения нефти для её продажи в дальнейшем.

«Я проинформировал их [нефтяные компании] о том, что мы предоставим пространство в стратегическом нефтяном резерве, чтобы американские производители могли хранить [там] нефть, которую можно будет продать поздне», — приводит ТАСС словам американского президента.

Во время диалога с представителями энергетической отрасли он отметил, что при столь низкой цене на нефть, «как вы понимаете, мы бы хотели заполнить [нефтью] каждую емкость».

Трамп уверен, что низкий спрос на нефть в первую очередь связан с эпидемией коронавируса, которая «просто остановила спрос на все, включая нефть». При этом глава государства отметил, что власти США окажут национальным нефтедобывающим компаниям необходимую помощь, заверив, что «они останутся в хорошей форме».

Sobesednik.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с Трампом также высказался в пользу снижение объемов добычи нефти, но с учетом интересов не только всех стран. При этом он заявил, что ценовая война была вызвана желанием Саудовской Аравии «избавится от конкурентов» в лице американских производителей сланцевой нефти.

Ранее финансист, управляющий партнер инвестиционной группы Movchan's Group Андрей Мовчан подробно объяснял, как развал сделки ОПЕК+ и обрушение стоимости нефти повлияют на американский сланец: