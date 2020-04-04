Россия заплатит за рейс со 107 белорусами, которым раньше "не хватило мест"

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что Россия оплатит перелет гражданам Республики, которые ранее не смогли вернуться на родину из индийского Дели с помощью российских авиаоператоров.

В посольстве РФ объясняются, что некоторые «граждане Беларуси не сумела воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков, потому что порой и мест не хватало, а иногда и вследствие форс-мажорных обстоятельств, которые отличали на тот момент взаимодействие с туроператорами». При этом, по словам Мезенцева, за возвращение 107 жителей страны спецрейсом заплатит Россия, в частности компания «ВТБ. Беларусь».

«Российская сторона, стремясь оказать поддержку гражданам братской страны, изыщет средства и оплатит авиаперелет по маршруту Минск-Дели-Минск», — приводятся слова посла на сайте ведомства.

Ранее Sobesednik.ru передавал слова президента Беларуси Александр Лукашенко, заявлявшего, что он не намерен организовывать эвакуацию жителей страны, которые уехали за границу несмотря на предупреждения не делать этого. Также глава государства выразил свое недоумение в связи со случаями, когда российские авиакомпании отказывали белорусам в перевозке.