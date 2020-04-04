Медведев назначен членом набсовета "Роскосмоса", Белоусова оттуда отозвали

Заместитель главы Совбеза Дмитрий Медведев введен в состав наблюдательного совета госкорпорации «Роскосмос». Об этом сообщается в указе президента РФ Владимира Путина.

Также новыми членами органа станут главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента Игорь Левитин, а также руководитель Минкомсвязи Максут Шадаев.

При этом президент исключил из набсовета госкомпании первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова, а также экс-главу Минэкономразвития, помощника президента Максима Орешкина, Константина Носкова, который руководил Минкомсвязи в предыдущем составе кабмина, и заместителя секретаря Совбеза Михаила Попова.