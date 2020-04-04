Мадуро объявил мобилизацию артиллерии. Он боится, что США спонсируют переворот

В Венесуэле приведена в действие операция «Боливарианский щит», подразумевающая мобилизацию артиллерии страны. Соответствующий приказ был отдан президентом Николасом Мадуро.

Он призвал войска «подготовиться к борьбе за мир в Венесуэле». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мадуро, военизированные группировки, которые спонсируют власти США и Колумбии намерены «совершить террористические действия и государственный переворот» в Венесуэле.

Напомним, что ранее Минюст США обвинил президента Мадуро и ряд гражданских и военных чиновников южноамериканской страны в ряде преступлений, среди которых хранение оружия, торговля наркотиками, организация и руководство преступными группировками и наркотрафиком. За информацию о местоположении Мадуро была назначена награда в $15 миллионов.

Вскоре после этого, как писал Sobesednik.ru, компания «Роснефть» объявила о передаче всех своих активов в Венесуэле правительству Российской Федерации, при этом точные условия сделки не назывались, однако сообщалось, что нефтяная компания полностью прекратит свою деятельность на территории страны. Политик Алексей Навальный назвал эту сделку «крупнейшей махинацией со времён залоговых аукционов».

Sobesednik.ru удалось выяснить, что активы «Роснефти» в действительности были переданы под руководство человека, связанного с главой компании Игорем Сечиным.