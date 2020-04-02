Беларусь будет закупать нефть из РФ по 4$. Россия подтвердила отмену премий

Глава правительства Беларуси Сергей Румас заявил, что в апреле Республика закупит два миллиона тонн российской нефти по цене в 4$ за баррель.

«Сегодня, думаю, "Белнефтехим" закончит переговоры с российскими компаниями о поставках нефти на апрель. Мы рассчитываем получить 2 млн т», — приводит его слова агентство «БелТА».

Он также подчеркнул, что новая сделка не будет включать премии для российских нефтегазовых компаний. По его словам, добиться таких условий белорусским властям удалось за счет «жесткой и последовательной установки» президента Республики Александра Лукашенко.

При этом посол России в Беларуси Владимир Семашко в интервью «Российской газете» подтвердил факт «взаимоприемлемого решения», к которому, по его словам, пришли власти двух стран. Однако он отметил, что «исключение премиальных выплат из ценообразования на нефть» распространяется лишь на 2020 год (при условии цены на нефть ниже $40-45).