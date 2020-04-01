"Эхо Москвы" объяснило удаление новости про Ликсутова по материалам Навального

С сайта радиостанции «Эхо Москвы» пропала новость про расследование московского штаба Алексея Навального о сыне заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова. На это обращает внимание сам Навальный в своем Twitter.

Накануне штаб политика опубликовал расследование, в котором они заявили, что 15-летний сын Ликсутова Оскар не только якобы занимается незаконными гонками, но и якобы не самоизолировался после возвращения из Куршевеля, Франция, куда заммэра, как утверждается, отправил его «в разгар эпидемии».

Максим Ликсутов // Фото: Global Look Press

«Когда Оскар вернулся, он не самоизоляцировался вместе с папой дома, а продолжил общаться с людьми, участвовать в нелегальных уличных гонках на родительских авто и вместе с другими «мажорами» устроил ДТП», — утверждается в тексте расследования, опубликованном на сайте штаба.

Сейчас эти сюжеты с сайта станции пропали. Можно ли предположить, что @aavst убрал их по просьбе Ликсутова, Собянина и Раковой, которые вводят карантин для всех, кроме себя? Нет, в такое я верить отказываюсь. Не сомневаюсь, что это ошибка и Алексей Алексеевич всё объяснит. — Alexey Navalny (@navalny) April 1, 2020

Сам Навальный также написал в своем Twitter: «Можно ли предположить, что [главный редактор “Эха Москвы” Алексей Венедиктов] убрал их по просьбе Ликсутова, Собянина и Раковой, которые вводят карантин для всех, кроме себя? Нет, в такое я верить отказываюсь. Не сомневаюсь, что это ошибка и Алексей Алексеевич [Венедиктов] всё объяснит».

Cемейные и имущественные секреты правительства Москвы

(Жилье Собянина и Ликсутова, Хуснуллиных и Сергуниных и другие «тайны московского двора» – в расследовании «Собеседника»)

Издание The Insider при этом приводит комментарий главного редактора сайта «Эха Москвы» Виталия Рувинского, который заявил, что новость была опубликована по ошибке «Это издержки “удаленки”: вся редакция сайта сейчас работает удаленно, у нас есть некоторый рассинхрон, особенно с молодыми сотрудниками. Произошла ошибочная публикация новости, я эту ошибку исправил — удалил новость», — пояснил он. На что Навальный ответил недоумением: «Информацию о бизнесе детей Путина, Патрушева, Бортникова, Собянина тоже нельзя публиковать, потому что это "атаки через детей"?».