Дочь Владимира Путина проиграла в суде

С компании Марии Воронцовой решено взыскать крупную сумму.

Как уже писал Sobesednik.ru, в начале прошлого года «Мария Воронцова, которую считают старшей дочерью президента России, стала совладелицей медицинской компании «Номеко». Она возводит многофункциональный центр к северу от Петербурга (участок площадью 30,4 га принадлежит государству) стоимостью 40 млрд руб.»

Однако 16 января этого года в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило исковое заявление против фирмы Воронцовой. Иск подала «Группа Ренессанс Страхование». Поводом стало ДТП годичной давности с участием автомобилей Renault Logan и Honda Insight, спровоцированное иномаркой компании.

Рассмотрев все обстоятельства инцидента, суд решил, что «Номеко», несмотря на очевидные связи с Кремлем, все равно должна компенсировать страховщикам 53.800 рублей за устроенную аварию (не считая уплаты госпошлины).

Решение суд вынес 13 марта, но тогда на него никто внимания не обратил. Именно в этот день рублевский бомонд гулял на вечеринке у сестры Игоря Крутого, после которой Лев Лещенко слег в Коммунарку. Так что Мария Воронцова, можно сказать, еще легко отделалась.