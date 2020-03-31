"СР" заявила о переходе с политической работы на помощь врачам и волонтерам

Партия «Справедливая Россия» заявила о приостановке политической деятельности в связи с распространением коронавируса.

«В эти непростые времена всю нашу деятельность необходимо направить на помощь гражданам, на помощь работникам здравоохранения, на помощь волонтерам», – цитирует «Парламентская газета» председателя партии Сергея Миронова.

Он выразил уверенность в том, что страна выйдет из нынешнего кризиса «с укрепленной экономикой, с более солидарным обществом».

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 выздоровели, девять человек скончались. Большая часть случаев инфицирования зафиксировано в столице.