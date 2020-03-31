Мария Арбатова: Назначение Слуцкого в МГУ – позор Садовничего

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий, которого обвиняли в сексуальных домогательствах, назначен президентом факультета мировой политики МГУ. На сайте факультета уже размещено интервью Слуцкого, где он приглашает студенток пройти практику у него в ГД.

Можно ли человека с такой репутацией подпускать к студенткам и куда смотрит ректор МГУ Виктор Садовничий, мы спросили у писательницы, общественного деятеля Марии Арбатовой.

— Это крайне позорное назначение, и вся цепочка людей, которая в нём участвовала, находится за гранью понятий этики и нравственности. Это событие широко обсуждается в соцсетях, в женском феминистском сообществе. Слуцкого там сравнивают с Вайнштейном и анализируют, какое наказание можно получить за преступление в одной стране и какое в другой. Даже вспоминали Брейвика, которому дали меньше, чем Вайнштейну (21 год против 23 лет. – Авт.).

Собственно, назначение Слуцкого — это абсолютное неуважение не только к женщинам, но и к закону. А кроме того — и к собственному университету, потому что есть профессиональная этика, за которой руководство обязано следить. В тех университетах, где руководство не следит за этикой и позволяет отношения скандальным преподавателям со студентками, там всё кончается, как в Петербургском университете с Соколовым, о чем мы все, к сожалению, знаем во всех деталях. Студентки университета уже обратились с коллективным письмом протеста, и я не знаю, куда уже дальше ехать! Что, на улицы уже выходить и говорить «Харассменту нет»?

— Зачем вообще нужен был Слуцкий на этом посту? Разве мало людей, более подходящих?

— Дело в том, что недавно Слуцкий пролетел на аналогичный международный пост (вице-спикер ПАСЕ). И пролетел он именно в силу того, что этот скандал с домогательствами будет тянуться за ним до конца жизни. Его внуки и правнуки будут открывать интернет и узнавать, что их предок знаменит не вкладом в политику, а нарушением чужих границ, мягко выражаясь. И ещё: его назначение в МГУ лоббировала тусовка, связанная с ЛДПР, которой Слуцкий верно служит. А ЛДПР у нас нас всегда была партия, которая существовала не на правовом поле. Два процесса по избиению Жириновским одной депутатши и одной журналистки так и не начались — потому что не отменили депутатской неприкосновенности Жириновского. А если все можно лидеру, значит, всё можно и его подопечным. И сама адресная группа электората, к которой обращается ЛДПР, считается группой с самым низким образованием и самой высокой преступностью. Этим людям это все импонирует.

Виктор Садовничий // Global Look Press

Поэтому, учитывая, что сам по себе Слуцкий ни уха ни рыла, понятно, что его назначение – это просто разговор о межфракционном торге. То, что его сунули в МГУ — это такой специальный вызов. То ли для того, чтобы хайпануть, то ли очень уж ему хочется в международную политику, куда его никак не берут, потому что в хорошую гостиную не пускают, ну а «сюда мы тебя протолкнем».

— А куда смотрит ректор МГУ Садовничий?

— Да никуда он не смотрит. Смотрит только, что бы ещё построить на территории МГУ. Садовничий всегда прогибался под линию партии, иначе он бы не был ректором. Напомню, что страны цивилизованные, в которых ректор выбирается из коллектива, а не назначается сверху, такого не позволяют. А когда ректор – управляемая кукла, то ему можно, как говорится, хоть коня в парламент. Так что ректор МГУ сидит и в ус не дует. И хотя студентки уже написали возмущенные обращения в сети, его это абсолютно не волнует, потому что он строевой солдат и работает по приказу сверху.

Напомним, что должность президента факультета была создана совсем недавно по инициативе Виктора Садовничего. Ректор МГУ сам предложил кандидатуру Слуцкого на этот пост. Инициативная группа МГУ уже призвала к отставке депутата с поста в университете, поскольку его репутация «не совместима с работой в университете». «Назначение показывает безразличное отношение администрации как к проблеме харассмента, так и к репутации вуза, – считают представители инициативной группы. – Такое решение является прямым оскорблением женщин, имеющих отношение к МГУ, и всего академического сообщества».