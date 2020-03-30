Оперштаб сообщил о продлении самоизоляции до 14 апреля, но позднее удалил запись

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что режим самоизоляции продлен до 14 апреля. Ранее он действовал до 5 апреля.

«Согласно указу Мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — говорится в сообщении ведомства.

Дополнение: Позднее оперативный штаб удалил эту информацию, заменив её формулировкой о том, что режим самоизоляции будет действовать «ближайшее время», передает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении в Москве жесткого карантина, в ходе которого гражданам будет запрещено выходить на улицу без уважительной причины, например, для похода в магазин, в аптеку или на работу. Аналогичный запрет был введен в Подмосковье и ряде других регионов.

При этом градоначальник заявил, что в столице будут готовы контролировать передвижения граждан не раньше чем к концу текущей недели, но ужесточения здесь будут усиливаться с каждым днем. Также было анонсировано введение специальных пропусков, выдачей которых будет заниматься правительство России.

Отметим, что запрет на передвижение в/из Москвы не предусмотрен. Если жителю столицы необходимо посетить магазин не рядом с домом, то он может использовать для этого личный автомобиль.

Ранее Sobesednik.ru писал, что весенний призыв в армию, который начнется 1 апреля никто не отменял. К этому мэра и премьер-министра призвали муниципальные депутаты Москвы.