Прокуратура не направила в суд дело работников ЛДПР, передав его из МВД в СК

Возбужденное против двух сотрудников аппарата партии ЛДПР дело о мошенничестве было передано для проведения дальнейшего расследования в СК РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Партийных работников обвиняют в хищении денежных средств, принадлежащих молодежным организациям ЛДПР. Сами они свою вину отрицают, утверждая, что их расходование осуществляли по указанию сына главы партии Владимира Жириновского депутатом Госдумы Игорем Лебедевым. Они требовали очной ставки, но последний категорически отказался от её проведения, пояснили в ведомстве.

Дело было возбуждено в августе 2018 года. В январе этого года его направили в прокуратуру ЦАО Москвы с обвинительным заключением. Там его вернули на доследование из-за «пробелов в расследовании» и для проведения дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы.

После этого контроль за делом был передан следственному отделу МВД. 3 марта зампрокурора ЦАО Москвы передал его региональное подведомство Следственного комитета.