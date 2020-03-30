Новый пост президента факультета мировой политики МГУ занял Леонид Слуцкий

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий стал президентом факультета мировой политики Московского государственного университета.

«Мы рады видеть Леонида Эдуардовича частью сообщества ФМП и, уверены, его усилия позволят углубить связь образовательного процесса с практикой и будут способствовать лучшему позиционированию факультета и его выпускников в экспертно-аналитической среде как в России, так и за рубежом», – подчеркивается в сообщении на сайте факультета.

Отмечается, что новую должность ввели по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего, который и предложил назначить на нее Слуцкого.

Напомним, в феврале 2018 года журналистки телеканала «Дождь» сообщили о домогательствах со стороны Слуцкого. Депутат отверг все обвинения в свой адрес, а думская комиссия по этике не нашла нарушений в его поведении. После этого издание РБК отозвало своих журналистов из Госдумы. «Дождь», RTVI, а также «Эхо Москвы» и Znak.com прекратили работу с нижней палатой российского парламента.