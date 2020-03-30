Дмитрий Гудков заявил о выходе своей команды из "Гражданской инициативы"

Оппозиционный политик, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков написал в своем Telegram-канале, что его команда намерена выйти из партии «Гражданская инициатива», которую они ранее пытались переименовать в «Партию перемен».

Гудков выразил свою надежду, что это позволит экономисту Андрею Нечаеву «более результативно бороться за сохранение "Гражданской инициативы"».

«Два года назад мы пытались воспользоваться последней возможностью проскользнуть с оппозиционной повесткой в легальную партийную политику. Не создать новую партию (это было невозможно), а создать ее на месте старой, поменяв название и обновив команду. Но власть прикрыла и эту возможность. Задолго до московского чрезвычайного положения в политику у нас стали пускать только по спецпропускам», — поясняет оппозиционер. По его словам, собеседники в Министерстве юстиции РФ открыто объясняют, что партии «во главе с Гудковым» не намерены позволить работать.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что проблемы с Минюстом у партии возникли в связи с, как считает Гудков, «смешными» претензиями касательно проблем с уставом и отсутствием председателя. По версии ведомства, дважды выбранный главой партии Гудков выбран в соответствии с некорректным уставом. При этом ранее Верховный суд отклонил жалобу о приостановке деятельности «Гражданской инициативы» на три месяца.