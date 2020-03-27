Радзиховский: Сечины, Ротенберги и Мишустины больших налогов платить не будут

Политолог и журналист Леонид Радзиховский рассказал, кого на самом деле коснется налог на богатых, предложенный Владимиром Путиным в ходе недавнего выступления.

– Россияне, конечно, обрадовались введению «налога на богатых». А вот налог на доход от банковских депозитов свыше миллиона рублей восприняли неоднозначно. Зачем понадобилось откусывать у людей даже те крохи, которые они имеют от своих накоплений?

— Во-первых, это совсем не 13%. Если Путин вводит налог на богатых, а это прогрессивный налог, то тут все зависит от суммы вклада — у кого-то 13% у кого-то и 30% будут забирать. То есть это частный случай налога на богатых. Понятно, что у подавляющего большинства населения вообще нет депозитов или депозиты очень небольшие — по крайней мере меньше миллиона. Поэтому эта мера будет, безусловно, популярна у большинства людей.

Хотя ее экономический смысл равен нулю. Кроме того, это ударит по банкам — начнётся отток вкладов. Люди будут забирать деньги.

В России была единственная разумная экономическая мера, которую объявлял ещё Кудрин, — это плоская шкала налогов. Разумной она была потому, что это позволяло отчасти сохранять деньги внутри страны, а не выводить их. При этом экономисты говорили, что эта мера не только не уменьшила поступления, а наоборот, увеличила.

— Почему?

— Потому что люди стали выводить теневые доходы на свет божий. Ну а что их держать теневыми, рисковать, если этот налог невысокий? Ну а теперь, если налог на доходы высокий — а от сверхдоходов это может быть и 70, и 80 процентов, то люди будут прятать деньги.

Тем более что, как вы понимаете, у действительно богатых людей, чьи доходы составляют миллионы долларов в год, то есть у тех, кто и составляет власть в этой стране, — у них есть свои возможности эти доходы спрятать.

— Офшоры? Но про офшоры Путин тоже говорил.

— Ну, офшоры сейчас штука тяжёлая. В офшор сейчас не очень попадёшь, весь мир перекрыт.

Я рискну предположить, что господа Сечины, Миллеры, Ротенберги, Ковальчуки, Мишустины как-то больших налогов платить не будут. Как уж это чудо произойдет, не знаю... Но остальные крупные бизнесмены, конечно, попали всерьез. Равно как и большинство уважаемых депутатов и чиновников. Потому как привилегия иметь огромные доходы и малые налоги относится к очень небольшому количеству лично приближённых людей. А весь правящий класс, то есть класс сверхбогатых людей (а других правящих в России нет), он, конечно, попал основательно.

Но Путину плевать, ему – абсолютно неизвестно зачем – нужен высокий рейтинг. И это выступление его рейтинг, несомненно, поднимет. Тут даже вопроса нет. Но я не думаю, что оно надолго поднимет его рейтинг, потому что уровень жизни людей точно будет падать — люди сейчас просто разоряются. Я уж не говорю о случившейся катастрофе с нефтью, и конца этой катастрофе тоже не видно. А это уже никакими налогами не спасешь.