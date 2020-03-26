Навальный счел поддельным больного, говорившего с Путиным в Коммунарке

Политик Алексей Навальный написал в своем Twitter, что Дмитрий Гаркави, изолированный в больнице Коммунарка с подозрением на коронавирус и рассказавший о визите туда президента РФ Владимира Путина, на самом деле направлен туда специально.

«Господи Божечки. У них даже "больной с Коммунарки, рассказавший о встрече с Путиным" оказался поддельным», — пишет Навальный со ссылкой на главу клиники травматологии, ортопедии и спинальной хирургии в Ильинская Больница в Подмосковье Андрея Волну.

В своем Facebook Волна, по его заверению, работавший ранее с отцом пациента Коммунарки, утверждает, что «внезапно заболевший врач Дмитрий Гаркави ... хоть за границей и не был, буквально за четыре дня до визита Президента почувствовал себя плохо и был срочно госпитализирован с пневмонией». При этом, как саркастически отмечает руководитель клиники, «лечение тоже оказалось беспрецедентно эффективным», что сделало возможным для Гаркави с «тяжелой формой» болезни «не только вести всякие там фейсбуки и телеграмы с инстаграмами, но и давать интервью».

Господи Божечки. У них даже "больной с Коммунарки, рассказавший о встрече с Путиным" оказался поддельным.https://t.co/uBplDtlRxT pic.twitter.com/t07Evop0ZJ — Alexey Navalny (@navalny) March 25, 2020

Волна назвал случившееся «подвигом», отметив, что посещение Путиным палаты именно Гаркави также оказалось «случайностью»: «1/400 пациентов — хоть и малая вероятность, но, такое случается». Он также добавляет, что после визита президента выяснилось, что результат теста на коронавирус у Гаркави оказался отрицательным.

Сам Гаркави прокомментировал высказывания Навального и Волны в своем Telegram-канале заявив, что «готов к публичной дискуссии на этот счет»: «Алексей Анатольевич [Навальный], не сочтите за труд — ответьте хоть в Фейсбуке мне) А то некрасиво очень получается», — пишет он.

Отметим, что во время своей недельной госпитализации Гаркави активно рассказывал обо всем, происходящем с ним, в своих социальных сетях, а также давал многочисленные интервью различным СМИ и участвовал в эфирах федеральных каналов.