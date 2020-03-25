Мишустин: будем строго наказывать губернаторов за плохую борьбу с эпидемией

Глава правительства РФ Михаил Мишустин пообещал следить за борьбой с коронавирусом в регионах и наказывать руководителей, которые будут вести её недостаточно хорошо.

«Если губернатор или профильный министр не уделяют этой работе достаточное внимание, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем в такой опасный период недопустимо», — передает его слова «КоммерсантЪ» со ссылкой на «Интерфакс».

Премьер также призвал руководство субъектов Федерации подготовить необходимое число коек для больных вирусом и отчитаться об этом до 27 марта.

Напомним, что в России официально зарегистрировано 658 случаев болезни, из них 410 в Москве. Всего такие случаи зафиксированы в 55 регионах страны.