Навальный сообщил о намерении обратиться в СК после потери связи с Шаведдиновым

ФБК планирует подать в СК заявление о похищении Руслана Шаведдинова, переставшего выходить на связь из военной части.

Как пишет «Дождь» со ссылкой на Twitter Алексея Навального, на прошлой неделе молодого человека увезли из части, но куда именно – неизвестно. «Это реальный беспредел и череда похищений человека. Он военнослужащий, а не зэк и не раб», – написал Навальный.

Сообщается, что ФБК требует «признать действия командира части по ограничению права Руслану незаконными» и подает в СК заявление о похищении человека и о превышении должностных полномочий.

В минувшую среду, 18 марта, пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш рассказала, что Шаведдинову, по словам одного из его сослуживцев, «дали 10 минут на сборы и куда-то увозят». После этого он на связь не выходил.

Напомним, сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова забрали в армию в конце декабря. Этому предшествовал обыск в его квартире и допрос в Следственном комитете. Молодого человека отправили служить на Новую Землю в Северном Ледовитом океане, несмотря на то что он оспаривал это решение. В конце февраля суд отклонил иск Шаведдинова, в котором он требовал признать его призыв в армию незаконным.