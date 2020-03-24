Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил об угрозе проникновения коронавируса COVID-19 в Ливию вместе с иностранными наемниками, якобы используемыми Ливийской национальной армией (ЛНА).

В ПНС завили, что что наемники перебрасываются в Бенгази самолетами сирийской авиакомпании Cham Wings из стран Ирана и Ливана, где распространён коронавирус, в Бенгази. По версии правительства Сарраджа, воздушные бортыChamWingsякобы использовались для переброски бойцов ЧВК «Вагнер», ливанской «Хезболлы» и бойцов Корпуса стражей исламской революции в Бенгази, якобы контролируемых Ливийской национальной армией (ЛНА). Авиакомпания отрицает выдвинутые против нее обвинения. Более того, послеобъявления ВОЗ о пандемии и массовых закрытиях границ других стран приостановила полеты.

Исходя из риторики Сарраджа можно сделать вывод, что он пытается переложить ответственность за заражение всей страны на своего политического оппонента, используя старые вбросы о ЧВК. В этом ему помогают американцы, распространяя слухи об участии ЧВК. В частности, собеседник Financial Times, научный сотрудник голландского исследовательского центра Clingendael Institute Джалель Харчауи заявил, что ЧВК «Вагнер» в этом году отправила в Ливию около 200 бойцов и завербовала еще 300–400 сирийцев для «совместных боевых действий с фельдмаршалом Хафтаром».

Ранее немецкие журналисты публиковали расследование относительно сотрудничества ПНС с американскими лоббистскими компаниями, которые должны были продвигать в СМИ политические интересы Сарраджа. Однако, СМИ поймали лоббистов на «путанице в показаниях» — по разным сведениям в Ливию было отправлено от 600 до 1200 бойцов ЧВК «Вагнер». Кроме того, доказательств присутствия российского военного контингента в составе ЧВК в Ливии так и не было предоставлено — как минимум, ни разу не было зафиксировано раненых или погибших бойцов на территории североафриканской страны.

Зато подтверждения заключения контракта между лоббистскими компаниями в США и ПНС Ливии налицо — их можно найти в опубликованных отчетах компании Mercury Public Affairs, LLC (это информация о деятельности в качестве иностранного агента в соответствии со знаменитым Foreign Agents Registration Act (FARA).

Заявления об участии ЧВК «Вагнер» прямым текстом были прописаны в договоре с ПНС как тезис, который должен звучать в материалах СМИ:

«Влияние России в Ливии: Россия продолжает подрывать ливийскую стабильность, развертывая наемные войска на земле в Ливии в количестве 600-800 бойцов. Если Россия добьется успеха, они еще больше дестабилизируют Ливию, создадут больше насилия и будут способствовать росту терроризма в Северной Африке».

«По крайней мере 1000 российских наемников заключили контракт с ЧВК «Вагнер» на землях Ливии с сентября в попытке перевернуть ход войны».

Федеральное агентство новостей (ФАН)уже сообщало об участии США в составлении вбросов о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии — американское правительство наращивает военную активность в Африке и, в частности, в Ливии, заявляя, что именно Россия препятствует операциям США в регионе. Наряду с этим Вашингтон настаивает на том, что в Ливии якобы находится ЧВК «Вагнер», и численность россиян в Ливии постепенно увеличивается. Заявления об этом неоднократно опровергались на официальном уровне — в Москве уже говорили о том, что ООН не обнаружила каких-либо свидетельств присутствия российской ЧВК в Ливии.

Тем не менее функционеры Правительства национального согласия продолжают обвинять ЛНА в собственных преступлениях. Но если доказательств присутствия в Ливии ЧВК «Вагнер» нет, то об участии сирийских боевиков и турецких наемников во внутриливийском кризисе на стороне ПНС имеется в избытке. В СМИ неоднократно публиковались доказательства участия иностранных наемников в конфликте в Ливии на стороне ПНС — речь идет, в частности, об участии турецких инструкторов и боевиков из сирийского Идлиба, где уже есть подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией.

И хотя по данным ВОЗ случаев заражения нет, вирус уже мог проникнуть в страну по вине Файеза Сарраджа. В конце концов, ВОЗ ориентируется на данные, предоставленные Правительством национального согласия, а учитывая ежедневную переброску боевиков по воздуху и по морю из Идлиба в Триполи через Стамбул, вероятность проникновения вируса на территорию Ливии близка к 100%по вине Файеза Сарраджа.