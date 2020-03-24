Файез Саррадж пытается избежать ответственности за проникновение коронавируса в Ливию

Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля

Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля
Фото: Global Look Press

А Зорькин здесь тихий: какой компромат есть у Путина на председателя КС
Global Look Press

85-летний Познер отреагировал на приказ Собянина о пенсионерах-затворниках
Global Look Press

Татьяна Лебедева: Летнюю Олимпиаду могут перенести на 2022-й, объединив с зимней
Сергей Шнуров / фото: Global Look Press

Оппозиционер Вишневский назвал депутатство Шнурова спецоперацией Кириенко
Фото: Global Look Press

Украли путевки у детей – и в Ялту: как соцзащита Воронежа жульничала с льготами
Фото: Global Look Press

"Емельяненко скатился в полное унижение": отвернулся от брата, но не от Кадырова
Фото в статье: стоп-кадры с YouTube

Карантин в домах и в умах, или Кинофантазия на тему эпидемии в России
Сергей Маковецкий // Global Look Press

"Мы уже потеряли 50 млн рублей": Сергей Маковецкий просит Путина помочь актерам
Global Look Press

"Пугает не карантин, а кризис": пассажиры столичного метро не верят в его закрытие
Фото: Depositphotos

Первый раз в средний класс: социолог и депутат – о скандальных словах Путина
Дмитрий Дибров / Программа «Кто хочет стать миллионером?» / Пресс-служба Первого канала

Дибров изменил правила "Миллионера" и лишил Гришаеву подсказки зала
В центре внимания
Алексей Навальный и Валерий Соловей // Фото: Global Look Press и стоп-кадр с YouTube
День псевдоголосования: Навальный призывает к бойкоту, Соловей – к акции "Надоел!"
Эксперт: После ухода Жарова Роскомнадзор еще сильнее закрутит гайки в интернете
Мир не будет прежним: писатель-фантаст Лукьяненко предсказал сильнейший кризис

Новости дня

24 марта, вторник

[19:53]Питерский университет авиации отчислил студента за комментарий о госзакупках
[18:12]Выданный Польшей совладелец "Зимней вишни" находится на карантине в Калининграде
[17:51]МВД предлагает приравнять массовые несогласованные акции к подготовке теракта
[17:11]В Сети появилось видео с Владимиром Путиным в желтом биозащитном костюме
[16:12]У сторонника шамана Габышева взломали почту и отправляли угрозы в ФСБ
[15:44]Убивший ребенка в детсаду Нарьян-Мара освобожден от уголовной ответственности
[14:53]Женщина в Москве пришла на маникюр, но сотрудники салона вызвали полицию
[14:52]В Москве попросили ограничить ремонтные работы на время пандемии коронавируса
[14:24]Фитнес-клубы попросили у Мишустина 6 месяцев налоговых каникул
[14:01]Минсельхоз отметил снижение ажиотажного спроса на гречку, сахар и консервы
[13:30]Навальный сообщил о намерении обратиться в СК после потери связи с Шаведдиновым
[13:21]Раскритикованный губернатором главврач из Калуги готов уйти в частную медицину
[12:22]Школьников из малоимущих семей хотят обеспечить интернетом на период карантина
[12:20]ЦБ предложил ограничить выдачу наличных банкоматами для профилактики COVID
[11:51]ФСБ и МВД задержали около 30 хакеров, у которых изъяли оружие и более $1 млн
[11:20]Экс-глава Роскомнадзора официально стал директором "Газпром-медиа"
[11:06]Двое жителей Башкирии c COVID-19 были за границей, третий ездил в Москву
[10:17]Похитившую ребенка в Йошкар-Оле женщину недавно госпитализировали с выкидышем
[09:33]МФЦ и полиция во Владивостоке будут ловить контактировавших с COVID-пациентами
[08:30]Перспективы отмены Олимпиады и курс РФ на Луну. Главное к утру 24 марта

23 марта, понедельник

[21:00]Сеть H&M вместо переработки отправляет сданные вещи в секонд-хэнды
[20:04]Пользователей YouTube вынудят смотреть 20-секундный ролик, где просто моют руки
[19:00]Башкирским медикам доплатят за работу с коронавирусными пациентами
[18:00]Экспорт гречки приостановлен по указанию Россельхознадзора
[17:47]Число переболевших коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек
[16:24]На Ставрополье завели дело против заболевшей COVID-19 профессора медуниверситета
[16:06]Главный инфекционист Минздрава дала прогноз по срокам эпидемии в России
[15:57]Главу карельского "Мемориала" Дмитриева арестовали до 25 июня
[15:42]ФСБ сообщила о предотвращении вооруженной атаки на учебное заведение Сахалина
[15:23]В Башкирии женщина защищала свой дом от судебных приставов топором
[15:20]Причиной смерти находившейся на карантине в Ленобласти могла стать утечка газа
[14:45]Сайт цифрового сопротивления COVID "Все.онлайн" представил бухгалтерские курсы
[14:44]"Аэрофлот" назвал слухами информацию о завышении цен на билеты в условиях ЧС
[14:08]Жители Урала получат маски и медикаменты, которые они собирали для Китая
[13:58]Ритейлеры сообщают о почти 30% росте оптовых цен на рис и гречку
[13:40]Главврача калужской больницы уволят за путешествие в Тайланд
[13:22]Песков: запрет Собянина могут распространить на сотрудников АП, но не на Путина
[13:16]Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом
[12:59]Из-за коронавируса в США начали выпускать заключенных из тюрем
[12:48]Под Калининградом нашли останки советского экипажа времен ВОВ

Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Global Look Press
Тысячи россиян застряли в Европе из-за отмены полетов с 16 марта. Что им делать?
Кадр из сериала "Эпидемия" // Фото: скриншот с YouTube
Что смотреть дома, если страшно идти на улицу: 5 фильмов об эпидемиях и зомби
Фото: Global Look Press
Варламов в Ярославле и коронавирус в Калуге: что обсуждали в Сети на этой неделе
Global Look Press
Пять правил самоизоляции: как жить в одной квартире с носителем коронавируса
Как побороть детские страхи: подборка терапевтических рассказов
Пока все дома: шесть лучших книг про хобби для тех, кто на карантине

Файез Саррадж пытается избежать ответственности за проникновение коронавируса в Ливию

Политика
21:12, 24 марта 2020

Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж заявил об угрозе проникновения коронавируса COVID-19 в Ливию вместе с иностранными наемниками, якобы используемыми Ливийской национальной армией (ЛНА). 

В ПНС завили, что что наемники перебрасываются в Бенгази самолетами сирийской авиакомпании Cham Wings из стран Ирана и Ливана, где распространён коронавирус, в Бенгази. По версии правительства Сарраджа, воздушные бортыChamWingsякобы использовались для переброски бойцов ЧВК «Вагнер», ливанской «Хезболлы» и бойцов Корпуса стражей исламской революции в Бенгази, якобы контролируемых Ливийской национальной армией (ЛНА). Авиакомпания отрицает выдвинутые против нее обвинения. Более того, послеобъявления ВОЗ о пандемии и массовых закрытиях границ других стран приостановила полеты. 

Исходя из риторики Сарраджа можно сделать вывод, что он пытается переложить ответственность за заражение всей страны на своего политического оппонента, используя старые вбросы о ЧВК. В этом ему помогают американцы, распространяя слухи об участии ЧВК. В частности, собеседник Financial Times, научный сотрудник голландского исследовательского центра Clingendael Institute Джалель Харчауи заявил, что ЧВК «Вагнер» в этом году отправила в Ливию около 200 бойцов и завербовала еще 300–400 сирийцев для «совместных боевых действий с фельдмаршалом Хафтаром».

Ранее немецкие журналисты публиковали расследование относительно сотрудничества ПНС с американскими лоббистскими компаниями, которые должны были продвигать в СМИ политические интересы Сарраджа. Однако, СМИ поймали лоббистов на «путанице в показаниях» — по разным сведениям в Ливию было отправлено от 600 до 1200 бойцов ЧВК «Вагнер». Кроме того, доказательств присутствия российского военного контингента в составе ЧВК в Ливии так и не было предоставлено — как минимум, ни разу не было зафиксировано раненых или погибших бойцов на территории североафриканской страны. 

Зато подтверждения заключения контракта между лоббистскими компаниями в США и ПНС Ливии налицо — их можно найти в опубликованных отчетах компании Mercury Public Affairs, LLC (это информация о деятельности в качестве иностранного агента в соответствии со знаменитым Foreign Agents Registration Act (FARA).

Заявления об участии ЧВК «Вагнер» прямым текстом были прописаны в договоре с ПНС как тезис, который должен звучать в материалах СМИ:

«Влияние России в Ливии: Россия продолжает подрывать ливийскую стабильность, развертывая наемные войска на земле в Ливии в количестве 600-800 бойцов. Если Россия добьется успеха, они еще больше дестабилизируют Ливию, создадут больше насилия и будут способствовать росту терроризма в Северной Африке».

«По крайней мере 1000 российских наемников заключили контракт с ЧВК «Вагнер» на землях Ливии с сентября в попытке перевернуть ход войны».

Федеральное агентство новостей (ФАН)уже сообщало об участии США в составлении вбросов о присутствии ЧВК «Вагнер» в Ливии — американское правительство наращивает военную активность в Африке и, в частности, в Ливии, заявляя, что именно Россия препятствует операциям США в регионе. Наряду с этим Вашингтон настаивает на том, что в Ливии якобы находится ЧВК «Вагнер», и численность россиян в Ливии постепенно увеличивается. Заявления об этом неоднократно опровергались на официальном уровне — в Москве уже говорили о том, что ООН не обнаружила каких-либо свидетельств присутствия российской ЧВК в Ливии.

Тем не менее функционеры Правительства национального согласия продолжают обвинять ЛНА в собственных преступлениях. Но если доказательств присутствия в Ливии ЧВК «Вагнер» нет, то об участии сирийских боевиков и турецких наемников во внутриливийском кризисе на стороне ПНС имеется в избытке. В СМИ неоднократно публиковались доказательства участия иностранных наемников в конфликте в Ливии на стороне ПНС — речь идет, в частности, об участии турецких инструкторов и боевиков из сирийского Идлиба, где уже есть подтвержденные случаи заражения коронавирусной инфекцией.

И хотя по данным ВОЗ случаев заражения нет, вирус уже мог проникнуть в страну по вине Файеза Сарраджа. В конце концов, ВОЗ ориентируется на данные, предоставленные Правительством национального согласия, а учитывая ежедневную переброску боевиков по воздуху и по морю из Идлиба в Триполи через Стамбул, вероятность проникновения вируса на территорию Ливии близка к 100%по вине Файеза Сарраджа.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:
Нет изображения

Политика

Файез Саррадж пытается избежать ответственности за проникновение коронавируса в Ливию

Читать далее >

Алексей Навальный и Валерий Соловей // Фото: Global Look Press и стоп-кадр с YouTube

Политика

День псевдоголосования: Навальный призывает к бойкоту, Соловей – к акции "Надоел!"

Читать далее >

Александр Жаров // Фото: Global Look Press

Политика

Эксперт: После ухода Жарова Роскомнадзор еще сильнее закрутит гайки в интернете

Читать далее >

Политика
Терешкова №2: пианист Мацуев снялся в агитролике за обнуление сроков Путина
Файез Саррадж пытается избежать ответственности за проникновение коронавируса в Ливию
Путин – в Кремле, вирус и радиация – в Москве: итоги недели одним предложением
Золотой трон "казанского хана"
Общество
"Кремль. Путину". Возьмите ремонт аварийных школ под контроль!
Взятки гладки: Адвокат "Уралхима" признан виновным в даче взятки
Полиция выставила охрану у "радиоактивной" хорды: противники стройки не пройдут
"Яжпать": Отец-одиночка воспитывает сына с синдромом Дауна
Колумнисты
Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Первые лица всей Европы говорят с населением о коронавирусе. Мучает меня вопрос: чего он молчит-то? Другого «Он» у нас нет и не предвидится, он сам так сделал, что все остальные либо уничтожены, либо сбежали, либо закатаны в асфальт

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Вот вы какие сочинения в школе писали? По Пушкину, поди, или вообще по «Молодой гвардии». Последним сочувствуем, но у нас есть для вас утешение. Тут девятиклассников Кемеровской области зарядили писать сочинение о поправках в Конституцию

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Вот умеют все-таки работать те, кому полагается искать в полицейских рядах оборотней-преступников! Конечно, делать селфи на фоне трупов – поступок, который назвать уместным вряд ли можно. Но в двойном увольнении — больше ханжества, чем борьбы с негодяями

Культура и ТВ
Ответ ужасам Бунина
Планы на онлайн-выходные: виртуальные экскурсии по музеям, концерт Би-2 и лекции
"Тайная жизнь" Терренса Малика: визионерский манифест пацифизма и любви к сущему
Прогресс VS нафталин: В Театре Ленсовета конфликт из-за экс-худрука Бутусова
Шоу-бизнес
"Станет видно, кто есть кто": знаменитости о личном опыте карантина
Сабина Пантус: Сначала думала отказаться от "На самом деле"
Тимур Родригез бегал по лесу в чем мать родила
Лука Сафронов хочет располнеть до 250 кг

Здоровье
Дефицит веса при диабете намного повышает риск туберкулеза
Стратегия трех компонентов наиболее эффективна против эпидемии COVID-19
Ученые: реальная смертность от коронавируса была завышена в три раза
Для защиты сердца нужно каждый день есть тофу
Туризм
Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию из Москвы
Авто
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
Какие машины по карману россиянам: результаты опроса
Недвижимость
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Когда будет 100 метров на семью?
Старый и новый памятники маршалу Жукову / фото в статье: Depositphotos, Агентство «Москва»
Дочь Георгия Жукова: Демонтаж и распил памятника отцу – это афёра!
Фото: Global Look Press
Письма в пустоту: научная и культурная элита высказалась против обнуления
Фото в материале: архив НПЦ «Холокост», ГАРФ, ГАКО
Без права на пощаду. Неизвестная история немецких гетто на территории РФ
Диакон Андрей Кураев // Фото: Андрей Струнин
"Христа ради, не ходите в церковь!": Андрей Кураев призвал РПЦ уйти на карантин
Фото в статье: Дмитрий Соколов, Ольга Кузнецова
"Тележку охраняй, чтобы гречку не спёрли!": как россияне штурмуют магазины
Фото: Global Look Press
Ирина Прохорова:
Проблема России — неспособность найти мирный способ передачи власти
Фото: instagram
Регина Тодоренко:
Вся моя жизнь – безбашенные путешествия
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Фото в материале: личный архив Яны Недзвецкой
Яна Недзвецкая:
артхаус или звягинщина — для меня оба слова ругательные
Лев Пономарев // фото: Григорий Сысоев / РИА «Новости»
Избитый Лев Пономарев:
С мирными людьми полиция обращается, как с террористами
Ира Смелая и Илья Прусикин / фото в статье: Instagram
Жена бросила cолиста Little Big из-за служебного романа?
Фото: Global Look Press
Певица Азиза спасается от коронавируса пятью кг лаврушки и двойной маской
Наталья Фриске / фото: Instagram
Сестру Жанны Фриске на Шри-Ланке задержала полиция
Татьяна Плаксина / фото: Instagram
Шок для Успенской: Плаксина хочет сменить имя и не исключает отношений с девушкой
Елена Степаненко / фото: Youtube
Степаненко проиграла Петросяну: новое шоу юмористки не дают в эфир
Фото в материале: соцсети
SMM-мяунджер. Под Тверью кота трудоустроили в библиотеку
Владимир Шахрин в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Лидер группы "Чайф" Шахрин пошутил про дефицит гречки и туалетной бумаги
скриншот Youtube
Что нового в Сети: русские пранкеры "развели" принца, а Леонидов "обнулился"
Фото: Global Look Press
Тату назло Геннадию Онищенко?!
Фото: Global Look Press
Вирус рукопожатий: звезды приветствуют друг друга локтями и затариваются едой
Свежий номер
^