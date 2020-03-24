Эксперт: После ухода Жарова Роскомнадзор еще сильнее закрутит гайки в интернете

Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров будет руководить крупнейшим медиа-холдингом страны Газпром-медиа. Чего ждать от Жарова и его преемника, Sobesednik.ru рассказал ведущий юрист общественной организации РосКомСвобода Саркис Дарбинян.

«Жаров до последнего не хотел уходить»

– Почему «ушли» Жарова?

– Объяснить системные перестановки крайне сложно. Я знаю, что Жаров до последнего не хотел уходить. Хотел продолжать возглавлять ведомство. Но, судя по всему, в Администрации президента решили, что нужны какие-то системные изменения. За то время, которое Жаров находился на посту, Роскомнадзор (РКН) превратился из ведомства, которое занималось кабелями и частотами, в главного цензора страны. Роскомнадзор был исполнителем всех этих законов о контент-фильтрации, онлайн-цензуре, онлайн-слежке. А теперь, по мысли чиновников, Роскомнадзор должен перейти на следующий уровень.

– Кто будет преемником Жарова?

– По всей видимости, главой Роскомнадзора должен стать господин Липов, который известен тем, что он координировал работу по суверенному интернету, и с ним Роскомнадзор может из регулятора онлайн-пространства стать уже сверхрегулятором российского интернета, получив полный контроль над инфраструктурой, над рынком сетевых адресов и над доменными именами. Поэтому я думаю, что мы увидим в ближайшее время сосредоточие еще больших полномочий в руках нового главы этого ведомства.

– Почему Жарова отправили именно в Газпром-медиа?

– Газпром-медиа достаточно тесно сотрудничал с Роскомнадзором, который лоббировал все их интересы, связанные с защитой прав крупнейшего копирайт-холдера. И судя по всему, Жаров будет продолжать заниматься защитой контента и управлять крупнейшим медиа-холдингом страны. Для него это новые перспективы.

«Будет больше фильтров и больше слежки за пользователями»

– В Газпром-медиа входят такие ресурсы, как НТВ, ТНТ, Камеди, Эхо Москвы. Может назначение Жарова быть попыткой взять под контроль тех, кто позволяет себе какие-то свободные телодвижения?

– Очевидно, что все телевидение уже находится под контролем. Даже те каналы, которые мы привыкли считать более или менее независимыми. И в этом плане у Жарова есть определенный опыт, потому что Роскондазор непосредственно занимался контролем над средствами массовой информации – по удалению контента, по внесению изменений в контентную политику СМИ. И естественно, в рамках Газпром-медиа он продолжит осуществлять полномочия, которые соответствуют общей государственной политике в области информации.

– Для Жарова это понижение или заслуженный отдых?

– Я бы не сказал, что это прямо сильное понижение. То есть в деньгах несоизмеримо, теперь во много раз больше. А в плане полномочий это потеря, так как больше госчиновником Жаров не будет, и контроль над рунетом перейдет к новому главе Роскомнадзора.

– Чьи креатуры Жаров и его преемник?

– Ну понятно, что за новым главой Липовым — господин Щеголев (бывший министр связи, сейчас — полпред президента в Центральном округе), который защищает его интересы и курирует многие аппаратные перемещения внутри правительства. Но при этом и Липов, и Жаров имели и прямой контакт с Администрацией президента, многие годы взаимодействовали и имели неслабые позиции. Но судя по всему, наступило время системных изменений в РКН.

– В сторону еще большего закручивания гаек?

– Да, Роскомнадзор сможет еще жестче исполнять государственную политику в области фильтрации информации, слежки за пользователями.