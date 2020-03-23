"Открытая Россия" призвала обеспечить открытость судов, на фоне карантинных мер

«Открытая Россия» направила в Верховный суд (ВС) письмо с призывом обеспечить видеотрансляцию ограниченных для присутствия слушателей заседаний по громким делам. Об этом Sobesednik.ru сообщил пресс-секретарь организации Константин Фомин.

Активисты отмечают, что они пройдут «в фактически закрытом режиме», так как туда не допустят слушателей в связи с решением ВС, ограничивающим посещение судов из-за эпидемии коронавируса.

Постановление ВС также позволяет откладывать рассмотрения тех дел, которые не являются «безотлагательными». При этом Фомин полагает, что «благодаря расплывчатости формулировки, суды сами могут решать, какие заседания проводить, а какие нет».

Среди всех дел, рассмотрение которых назначено на даты с 23 по 26 марта, «Открытая Россия» отдельно выделяет дела «Нового величия», Константина Котова, Сергея Суровцева, Никиты Чирцова, а также первое рассмотрение по существу дела Азата Мифтахова.

Активисты уверены, что подобный «закрытый» формат судебных заседаний противоречит федеральным законам, так как по Конституции, подчеркивает Фомин, закрытым считается любой процесс, на котором нет слушателей, а они разрешены лишь в ряде случаев.