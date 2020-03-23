Оппозиционер Вишневский назвал депутатство Шнурова спецоперацией Кириенко

Действующий руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Борис Вишневский в интервью Sobesednik.ru критически оценил желание скандального музыканта Сергея Шнурова стать его коллегой.

На днях Шнур, вступивший в «Партию роста», подал документы на довыборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга.

– Мне кажется, не следует смешивать разные профессии. Человек является артистом, музыкантом, сочинителем песен и стихов, пусть он и дальше этим занимается, – считает Вишневский. – Мы видим, что, придя в парламент, такие люди или не ходят на заседания, или нажимают те кнопки, которые им скажут.

Борис Вишневский / фото: Global Look Press

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга есть одна актриса – Анастасия Мельникова, и хорошая актриса. Она второй созыв в парламенте, довольно многому научилась и, на мой взгляд, неплохо работает. Но это редкое исключение.

– Но ведь в свое время в Госдуме был Иосиф Кобзон, сейчас там актриса Елена Драпеко…

– А вы думаете, что Кобзон был хорошим депутатом?! Да и Драпеко много лет не работает как актриса. И спортсменам, я считаю, делать в парламенте совершенно нечего. Это не те люди, которые приспособлены к парламентской деятельности.

– Тогда зачем Сергею Шнурову политика?

– Думаю, это одна из спецопераций Администрации президента (руководитель – Антон Вайно, первый зам – Сергей Кириенко. – Ред.). Создали абсолютно мертвую «Партию роста» и хотят при помощи Шнура оттянуть голоса у оппозиции. Только так это можно объяснить.

Напомним, что сам Сергей Шнуров отрицал ведение каких-либо переговоров с АП перед вступлением в партию.