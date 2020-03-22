Россия прекратит всё авиасообщение, кроме рейсов в столицы других стран из Москвы

Начиная с понедельника, 23 марта, Россия приостановит авиасообщение со всеми странами, передает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Такое решение было принято в связи с распространением коронавируса в стране.

В порядке исключения перелеты останутся разрешены чартерным рейсам, занимающимся эвакуацией россиян из других государств, а также тем, которые совершают перелеты из Москвы в столицы других стран.

Ранее Оперштаб сообщал, что число зараженных в России увеличилось за день почти на 20%. Суммарная цифра подтвержденных случаев в России равняется 367, из них 191 в Москве.