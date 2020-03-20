"Мы находимся в начале кризиса": Макрон сделал заявление о коронавирусе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о начале «гонки против» коронавируса в стране.

«Мы находимся в начале кризиса. Мы приняли исключительные меры, чтобы абсорбировать первую волну [пандемии], но мы начали гонку против вируса», — приводит его слова Reuters. С таким заявлением президент выступил на кризисном заседании Министерства внутренних дел.

По словам французского лидера, государству необходимо быстро реагировать и постоянно реорганизовываться: «Мы должны действовать на опережение», — заявил он.