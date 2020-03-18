В Совфеде считают, что COVID-19 дает "уникальный шанс" для отмены санкций

Константин Косачев заявил, что снятие ограничений – лучший ответ на сегодняшние вызовы, связанные с коронавирусом.

Свое мнение глава Комитета Совета Федерации по международным делам высказал в Facebook. «Нынешний кризис дает уникальный шанс разорвать порочный замкнутый круг, когда санкции вводятся в надежде на их политическую результативность», – цитирует Косачева «Интерфакс».

По словам сенатора, в результате ограничений «не происходит ничего, кроме взаимных экономических потерь». Он выразил уверенность в том, что отмена санкций является наиболее адекватной реакцией на сегодняшние вызовы, связанные с COVID-19, а в долгосрочной перспективе такой шаг можно будет расценить как серьезный вклад мировых лидеров в общее устойчивое развитие.

«По оценкам специалистов, на сегодняшний день только 30% мировой экономики находятся в зеленой зоне, а 70% – либо в санкционной зоне, либо в зоне непредсказуемости и угрозы санкционных рисков. Представляете, какой может высвободиться потенциал?» – отметил Косачев.

Он уточнил, что имеет в виду «односторонние экономические санкции, примеряемые в обход Совета безопасности ООН и вопреки правилам ВТО». Сенатор указал на то, что уже сейчас звучат призывы пересмотреть политику США в отношении Ирана и политику ЕС в отношении России.

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