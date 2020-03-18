Песков назвал "русофобской одержимостью" обвинения в фейках о коронавирусе от RT

Пресс-секретарь президента Дмитрия Песков прокомментировал публикацию Financial Times, в которой говорится, что ЕС подозревает прокремлевские СМИ в распространении дезинформации о методах борьбы с коронавирусом.

«По идее, в нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет», — заявил Песков РБК, отметив, что, «с точки зрения здравого смысла» обсуждать эти данные он не станет.

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При этом Financial Times ссылается на закрытый доклад Евросоюза от 16 марта, составители которого уверены, что Россия инициирует фейки для распространения паники и страха.

В качестве одного из примеров таких СМИ приводится RT и его подведомства.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что Роскомнадзор намерен блокировать и лишать лицензии СМИ, которые распространяют недостоверные данные о коронавирусе.