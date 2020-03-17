Политическая трагикомедия и узурпация власти: депутат из Карелии – о поправках

Пока большинство региональных парламентов воодушевленно принимали поправки в Конституцию, которые, помимо прочего, позволяют нынешнему гаранту Основного закона обнулить свои предыдущие президентские сроки, отдельные депутаты все же нашли возможность высказаться против грядущих изменений политической системы.

В частности, депутат законодательного собрания Карелии от партии «Яблоко» Эмилия Слабунова в своей продолжительной речи с парламентской трибуны назвала будущие перемены политической трагикомедией и узурпацией власти:

«Вся та политическая трагикомедия, которую мы наблюдали в последние два дня с обнулением президентских сроков, и доказала, и показала истинность намерений. А по факту это действия по узурпации власти. Статья 3 Конституции, напоминаю, говорит, что захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по закону. Без сменяемости власти нельзя преодолеть коррупцию, бедность, развал экономики. Только политическая конкуренция может обеспечить развитие страны и использование в полной мере того огромного потенциала, который имеет наша Россия», — заявила пардаментарий.