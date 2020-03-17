Находящийся в больнице глава МГИК Валентин Горбунов заявил об отставке

Глава Московской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил, что покидает свой пост по состоянию здоровья.

«Сейчас я в больнице. Кандидатура, которая рассматривается на должность главы Мосгоризбиркома, предложена мной», – цитирует Горбунова ТАСС, не уточняя причину его госпитализации.

Сообщается, что новый председатель комиссии будет объявлен в ближайшее время, комиссия планирует рассмотреть этот вопрос завтра, 18 марта.

В декабре Элла Памфилова сообщала, что Горбунов находится на лечении. Таким образом глава ЦИК прокомментировала отсутствие руководителя МГИК на заслушивании доклада по итогам выборов в Мосгордуму 8 сентября.