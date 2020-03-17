Мэр Иркутска перешел на пост и.о. первого замгубернатора Приангарья

Депутаты Думы Иркутска на внеочередном заседании приняли добровольную отставку мэра города Дмитрия Бердникова.

Теперь Бердников будет исполнять обязанности первого замгубернатора Иркутской области, передает «Интерфакс».

На должность и.о. мэра назначен председатель гордумы Дмитрий Ружников, пишет «Иркутск сегодня». Должность вице-мэра займет экс-председатель правительства Руслан Болотов, который также будет временным главой администрации города.

Бердников возглавил Иркутск 27 марта 2015 года. Его избрали из числа депутатов местной думы на пять лет в соответствии с действующими тогда законами. В настоящее врея мэр Иркутска избирается местной думой путем тайного голосования из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор. Изменения в устав города были утверждены в этом январе.

Прямые выборы мэра Иркутска были отменены в 2015 году. Бердников стал первым градоначальником, избранным думой из числа депутатов.

В октябре 2018-го Сергей Левченко, бывший в то время губернатором, внес в Заксобрание законопроект о возвращении прямых выборов мэра Иркутска. В апреле 2019-го в ходе рейтингового голосования инициатива Левченко уступила законопроекту об избрании мэра по конкурсу.

В настоящее время во всех городах и районах Иркутской области, помимо Иркутска, мэры и главы избираются всенародным голосованием.