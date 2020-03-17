Евгений Пригожин намерен отсудить у США $50 млрд за санкции

Компания «Конкорд» бизнесмена Евгения Пригожина готовит иск против американских властей за незаконное преследование.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение предпринимателя. Уточняется, что речь идет о компенсации в размере $50 млрд.

Ранее стало известно, что суд в США постановил прекратить процесс в отношении российской компании по делу о вмешательстве в американские выборы.

«Считаю, что на этом судебное разбирательство между "Конкордом" и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск "Конкорд" против США" за незаконное преследование и санкции на сумму $50 млрд», – говорится в заявлении.

Пригожин обвиняет Вашингтон в попытке «убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен "Конкорд" и Россия». Бизнесмен утверждает, что американские власти отказались от обвинений, испугавшись огласки и «справедливого судебного разбирательства».

Предприниматель входит в число 13 россиян, которых США обвиняют в незаконном вмешательстве в американскую президентскую кампанию 2016 года. Также имя Пригожина связывают с частными военными компаниями (ЧВК Вагнера), действующими на Ближнем Востоке и в Африке. Сам предприниматель это отрицает.