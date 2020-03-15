РЖД прекращает сообщение с Украиной и Молдавией, а Австрия – авиаперелеты из РФ

Дочерняя фирма РЖД «Федеральная пассажирская компания» заявила о прекращении железнодорожного сообщения с Украиной и Молдавией в связи с пандемией коронавируса.

Также его отменят с Латвией, которая закрыла свои границы, отмечает РБК.

Как сообщает компания, деньги за билеты можно вернуть в кассах или онлайн, если они были приобретены через интернет.

Австрия также заявила, что намерена прекратить авиасообщение с Россией, Украиной, Нидерландами, а также с Великобританией. Об этом сообщает издание Heute со ссылкой на канцлера страны Себастьяна Курца.