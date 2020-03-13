Песков не считает "разовое" обнуление только для Путина жульничеством

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что повода для изменения текста про президентские сроки на сайте Кремля для детей нет.

Напомним, в нем говорится, что «президенту запрещено жульничать и нарушать Конституцию. Даже если все граждане в полном восторге от своего президента, выбирать его три раза подряд нельзя», передает «Медуза».

Песков аргументировал отсутствие «жульничества» тем, что максимальное количество президентских сроков в Конституции останется таким же, но «исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента». По его мнению, такое «разовое изъятие» «никоим образом не может являться поводом для того, чтобы исправлять такие важные посылы». Он также отметил, что в данном случае речь идет о законодательной инициативе депутата Валентины Терешковой, которую, как отметил представитель Кремля, она «детально объяснила».

Напомним, накануне она заявила, что те, кто не поддерживают её поправки, на самом деле не любят Россию.