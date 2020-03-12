Сторонница Габышева отказалась от полномочий депутата из-за правок к Конституции

Депутат Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии сложила с себя полномочия из-за несогласия с принятием поправок в Конституцию.

Как сообщает «Якутия.инфо», теперь бывший депутутат от партии «Справедливая Россия» Сулустана Мыыран приняла такое решение по окончании сессии якутского парламента, на которой рассматривались предложенные Владимиром Путиным изменения в Конституцию.

«Считаю, что поправки по основным статьям, который внес президент Путин, нелегитимны. Президент не имеет права держать в руках все три ветви власти. Кроме этого, голосование, которое инициирует он, тоже нелегитимно. Вводить в Конституцию нормы федеральных законов – чушь!» – пояснила она. По словам Мыыран, парламент республики «принял все это безобразие и этим показал, чего он стоит». Экс-депутат заявила, что при обсуждении поправок народным депутатам не дали слова. «Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины», – заключила она.

Сулустана Мыыран известна, среди прочего, тем, что участвовала в акции «Он нам не царь» и активно выступала в поддержку якутского шамана-воина Александра Габышева, который в декабре возобновил прерванный из-за своего задержания поход на Москву с целью «изгнать» президента Путина, вскоре после чего вновь был задержан.