Полиция задержала лидера петербургской "Открытой России" и 6 других активистов

В Санкт-Петербурге задержаны семеро активистов, среди которых глава регионального отделения «Открытой России» Сергей Кузин и муниципальный депутат Василий Кунин, сообщил Sobesednik.ru пресс-секретарь «Открытой России» Константин Фомин.

Задержанные намеревались провести возле здания Законодательного собрания Петербурга одиночные пикеты против обнуления сроков президентства Владимира Путина.

Кузину выдвинули обвинения по закону о митингах за участие в Марше Немцова, который власти Петербурга согласовали на 29 февраля.

В «Открытой России» Sobesednik.ru пояснили, что они воспринимают подобное обвинение «абсурдным и политически мотивированным». Они уверены, что таким образом власти нарушают право граждан на мирный протест.

Отмечается, что Кузин и Кунин также занимались согласованием митинга на площади у Финляндского вокзала, который планируют провести 21-22 марта.