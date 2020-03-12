Назад в будущее: Владимир Путин 16 лет спустя

После того, как Госдума и Совфед с космической скоростью одобрили предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков, мало кто верит, что Конституционный суд завернет поправку и отправит Владимира Путина в 2024 году на заслуженный отдых.

Народ, конечно, попросит гаранта и дальше обеспечивать «стабильность» в диапазоне 30-80 рублей за доллар – и верховный главнокомандующий, разумеется, не бросит страну. И всех своих он тоже не бросит. Не надо быть ни Вангой, ни Стругацким, чтобы предвидеть: и в 2024-м, и в 2030-м Владимир Путин имеет все шансы победить на выборах с рекордными цифрами поддержки.

До конца потенциально подвластных ему полномочий еще далеко. Чтобы не ждать эти 16 лет, Sobesednik.ru представил внешность 84-летнего президента с помощью программы FaceApp уже сейчас. Смотрите и думайте, за какое будущее стоит голосовать 22 апреля.