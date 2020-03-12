Нарушившего карантин по приезду из Франции депутата предлагают лишить полномочий

Вернувшийся на днях из Франции депутат Госдумы решил не соблюдать предписанный двухнедельный режим самоизоляции.

Как пишет ТАСС, речь идет о депутате от ЛДПР, первом зампреде комитета по бюджету и налогам Сергее Катасонове. По словам лидера фракции Владимира Жириновского, который сообщил об этом, нарушителя необходимо лишить депутатских полномочий. «Я предлагаю наказать поучительно перед всей страной, принять постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Катасонова, чтобы вся страна знала, что мы, депутаты, не собираемся прикрывать тех, кто таким вот гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране», – подчеркнул политик. Он отметил, что поездка парламентария была нерабочей.

Жириновский рассказал, что депутат посещал Госдуму на протяжении трех дней. Таким образом, Катасонов присутствовал и на заседании по принятию поправок в Конституцию, на котором выступал Владимир Путин.

По предложению спикера Вячеслава Володина Катасонову на две недели аннулировали пропуск в Госдуму. Володин высказал мнение, что такие же меры необходимо применить в отношении помощников депутата, а также его коллег, которые сидели на соседних с ним рядах. Спикер указал на то, что в других странах нарушение карантинных правил предполагает крупные штрафы и уголовную ответственность.

Сам Катасонов заявил, что не возражает против такого решения, однако не смог объяснить, почему нарушил требования о самоизоляции. Депутат добавил, что во время выступления главы государства находился далеко от трибуны и не мог подвергнуть президента опасности.

Напомним, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве повышенный уровень опасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Столичный градоначальник потребовал от всех прибывших из стран с неблагополучной обстановкой по COVID-19, среди которых Франция, обеспечить себе изоляцию сроком на две недели.

Этому предписанию последовал, в частности, участвовавший в работе ПАСЕ во Франции вице-спикер Госдумы Петр Толстой, который ушел на самоизоляцию 11 марта.