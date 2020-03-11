Полиция фотографирует паспорта участников пикетов против обнуления сроков Путина

Сегодня, на следующий день после одобрения Владимиром Путиным идеи об обнулении президентских сроков, сторонники партии «Яблоко» провели серию одиночных пикетов у Госдумы и Совета Федерации.

Одним из первых с плакатом встал зампред партии Иван Большаков. К некоторым из прохожих, согласившихся взять в руки плакат «Обнуление сроков – узурпация власти», сотрудники полиции проявляли повышенное внимание: требовали показать документы и фотографировали их на телефон.

У здания Совета Федерации между полицейскими и активистами даже развернулась дискуссия о задержаниях на летних митингах.

В целом сами «яблочники» не очень довольны ходом пикетов: «Что-то слишком тихо для конституционного переворота».

К палатам парламента вышли не только те, кто выражает несогласие с изменением Конституции. Здесь уже несколько месяцев дежурят члены объединения НОД. По словам одного из них, свои пикеты они намерены продолжать вплоть до дня всеобщего голосования 22 апреля.

К ним сотрудники полиции относятся равнодушно.